有風？天文台：或有低壓區往廣東這裏　歐美3大模式預測路徑竟是…

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／聖帕／HKO／日本旅遊／GFS／ECMWF】踏入6月尾南海又有風暴？天文台表示，一道廣闊低壓槽為南海中北部帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區形成，並在未來一兩日移向廣東西部沿岸至海南島一帶，預料本周中後期華南沿岸有驟雨及雷暴。



天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖，但歐洲3大天氣預模式，都預測南海有熱帶氣旋生成，往廣東沿岸移動，再於海南島附近登陸。



天文台表示，一道廣闊低壓槽為南海中北部帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區形成，並在未來一兩日移向廣東西部沿岸至海南島一帶。（網上圖片）

GFS、ECMWF、ICON同預測南海熱帶氣旋生成

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，6月24日（星期二）有1個熱帶氣旋在南海形成，至6月25日至6月26日（星期三至星期四）往廣東西部沿岸靠近，但結構相當鬆散。

GFS最新預測，6月24日（星期二）有1個熱帶氣旋在南海形成，至6月25日至6月26日（星期三至星期四）往廣東西部沿岸靠近，但結構相當鬆散。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，6月24日（星期二）有1個熱帶氣旋在南海形成，隨後往海南島方向移動，6月26日（星期四）在海口市附近登陸。

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ECMWF亦預測，6月24日（星期二）有1個熱帶氣旋在南海形成，隨後往海南島方向移動，6月26日（星期四）在海口市附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

德國氣象局使用預測模型（ICON）預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會往海南島方向移動，並在6月26日（星期四）在海口市附近登陸。

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ICON預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會往海南島方向移動，並在6月26日（星期四）在海口市附近登陸。（ICON／Windy.com）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：未來多天狂風驟雨

本港天氣方面，天文台表示，受高空反氣旋支配，明日（6月25日）華南普遍晴朗，天氣酷熱；同時，一道廣闊低壓槽為南海中北部帶來不穩定天氣；低壓槽上亦可能有低壓區形成，並在未來一兩日移向廣東西部沿岸至海南島一帶，預料本周中後期華南沿岸有驟雨及雷暴；受高空擾動影響，周末期間至下週初廣東沿岸天氣持續不穩定。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹6級風。