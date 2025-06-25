連環颱風吹襲？天文台：熱帶氣旋或今形成　歐美有驚人預測+路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／聖帕／HKO／日本旅遊／GFS／ECMWF】要打風了？天文台發出特別天氣提示，指「位於南海中北部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中」。



天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖，但美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）均預測，除了南海中北部的低壓區，7月可能有另一個熱帶氣旋登陸廣東、福建。



天文台發出特別天氣提示，指「位於南海中北部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中」。（網上圖片）

GFS、ECMWF同預測連環颱風吹襲廣東、福建

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，位於南海中北部的熱帶氣旋，會在至6月25日至6月26日（星期三至星期四）往廣東西部沿岸靠近，但結構相當鬆散，並在海口市附近登陸。

然而到7月4日（下星期五），南海中北部會再有1個熱帶氣旋形成，往台灣方向移動，至7月6日至7月7日（緊接的星期日至星期一）會突然轉灣，並於7月9日（緊接的星期三）在香港和泉州市中間登陸。

GFS最新熱帶氣旋路徑預測。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，位於南海中北部的熱帶氣旋，會往海南島移動，6月26日（星期四）在海口市附近登陸。

與GFS不同的是，ECMWF預測，7月3日至7月4日（下星期四至星期五）會有1個熱帶氣旋穿過台灣，並於7月5日（下星期六）在泉州市附近登陸。

ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測。（GFS／Windy.com）

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：未來多天狂風驟雨

本港天氣方面，天文台表示，現時位於南海中北部的一個低壓區有機會在今日發展為熱帶氣旋，並會在明日移向廣東西部沿岸至海南島一帶，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴；受高空擾動影響，周末期間至下周初廣東沿岸天氣仍然不穩定；隨着高空反氣旋增強，下周中期華南天色好轉及酷熱。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹6級風。