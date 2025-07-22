公屋贏家｜寬敞戶獲海景單位　仲有豪華贈品　揭上手住戶驚人身份

【公屋／輪候／寬敞戶／公屋贏家】有什麼比獲派海景公屋更好？就是「包送禮物」！有公屋住戶因為「寬敞戶」問題需要調遷，結果獲派馬鞍山頌安邨1個面向海景的180呎單位。



帖文引來網民熱議，紛紛留言恭喜，「個景好靚」、「恭喜，祝你身體健康生活愉快」。然而除了「無敵海景」，更幸運的是，這單位並非「清水樓」，還有1樣「豪華贈品」讓樓主足以節省大筆裝修費用，同時揭開上手住戶「驚人」身份背景。



有公屋住戶因為「寬敞戶」問題需要調遷，結果獲派馬鞍山頌安邨1個面向海景的180呎單位。（Facebook群組「公屋討論區」）

這是真正的「公屋贏家」？該公屋住戶於5月26日在Facebook群組「公屋討論區」發相發文，指因為「寬敞戶」問題需要調遷，結果獲派到馬鞍山頌安邨1個「遠眺科學園海景」的180呎單位，加上「上手靚裝保留」、「免3個月租金」及「煤氣公司送單頭煮食爐」，形容「開心過中六合彩」。

公屋寬敞戶獲極速調遷海景單位+免租3個月：開心過中六合彩

從相片見到，當時樓主公屋單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚，毋須大裝修，只差家俬及日常用工用品便可入住。

相片見到，單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚，毋須大裝修，只差家俬及日常用工用品便可入住。（Facebook群組「公屋討論區」）

相片見到，單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚，毋須大裝修，只差家俬及日常用工用品便可入住。（Facebook群組「公屋討論區」）

相片見到，單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚，毋須大裝修，只差家俬及日常用工用品便可入住。（Facebook群組「公屋討論區」）

相片見到，單位情況良好，外觀新簇，未見明顯破爛位置，地上更已鋪好地磚，毋須大裝修，只差家俬及日常用工用品便可入住。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主公開單位入伙前相片。（Facebook群組「公屋討論區」）

單位變「宅男天地」

1個月後，樓主於6月23日再在Facebook群組「公屋討論區」發相發文，宣布「寬敞戶調遷1人單位佈置完成」，公開單位佈置後最新情況，形容「宅男天地簡單舒適為主」。

從最新相片見到，樓主公屋單位牆身和地板沿用上手裝修未有改動，單位放置了電視、電視櫃、雪櫃、衣櫃等，廁所採用「乾濕分離」設計，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。

最新相片見到，樓主公屋單位牆身和地板沿用上手裝修未有改動，單位放置了電視、電視櫃、雪櫃、衣櫃等，廁所採用「乾濕分離」設計。（Facebook群組「公屋討論區」）

最新相片見到，樓主公屋單位牆身和地板沿用上手裝修未有改動，單位放置了電視、電視櫃、雪櫃、衣櫃等，廁所採用「乾濕分離」設計。（Facebook群組「公屋討論區」）

最新相片見到，樓主公屋單位牆身和地板沿用上手裝修未有改動，單位放置了電視、電視櫃、雪櫃、衣櫃等，廁所採用「乾濕分離」設計。（Facebook群組「公屋討論區」）

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揭上手住戶身份驚人：我都希望有發達機會

樓主又透露，上手業主原來身份驚人，因「發咗達」變成富戶，需要搬離公屋，並留下「豪華禮物」，讓他節省大筆裝修費用，「上手發咗達，避開富戶入息申報，入住一年左右即走，送埋靚靚油漆同大雲石地磚裝修畀我！」，笑言「我都希望有發達機會！」。

樓主透露，上手業主因「發咗達」變成富戶，需要搬離公屋，留下「豪華禮物」讓他節省大筆裝修費用。（Facebook群組「公屋討論區」）

網民齊祝賀：好風水

網民看過帖文紛紛恭喜樓主，「上手住到發咗達搬走，幾好風水喎」、「好正啊，有海景！最緊要自己住得舒服」、「睇得出你係一位乾淨企理嘅人，恭喜，祝你身體健康生活愉快」、「廁所幾好，乾濕分明，間隔幾好」、「果然係好簡約下，建議你整返兩個窗簾遮返太陽，祝生活愉快」。