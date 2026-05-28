砧板用錯等於細菌溫床！隨時誤吞大腸桿菌　醫生分享5招保養方法

砧板是常用廚具，但可能暗藏大量細菌。台灣有醫生指出，砧板刀痕累累，容易殘留食物殘渣和水份，加上廚房潮濕環境，令到細菌瘋狂繁殖，即使看似清潔、沒有發霉，其表面都可能帶有大量細菌，尤其是在有刀痕和裂縫的情況下，細菌更容易藏匿和生長，隨時導致腸胃不適 最嚴重的是腸胃受到感染，醫生分享5招清潔保養方法，讓大家安心使用砧板。



砧板刀痕累累，容易殘留食物殘渣和水份，加上廚房潮濕環境，令到細菌瘋狂繁殖。（AI生成圖片）

容易引發腸胃不適 甚至感染

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其facebook專頁表示，根據1項發表在 《食品保護雜誌》(Journal of Food Protection) 的研究指出，每日在砧板上切肉、切菜、切水果，表面難免留下深深淺淺的刀痕，令到細菌容易滋生長，包括常見的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，一旦進入人體，特別是對腸胃功能較弱的兒童和老年人而言，很可能引發腸胃不適，甚至感染。

使用超過2年 滋生大量細菌

不論是什麼材質的砧板，只要使用時間超過2年，其菌落總數都可能飆升到每平方公分超過3000個菌落形成單位 (cfu/cm²)，竹製砧板在使用2年後，菌落數量甚至可以達到千倍級增長。

砧板常見金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，一旦進入人體，特別是對腸胃功能較弱的兒童和老年人而言，很可能引發腸胃不適，甚至感染。（AI生成圖片）

市面沒有完美砧板

市面上砧板琳瑯滿目，但目前沒有1款砧板是百分之百完美，每種材質都有其優點和缺點：

1. 竹製砧板

價錢親民，輕巧好拿，但長期使用下，竹製砧板特別容易累積細菌，需要更頻繁地更換。

2. 塑膠砧板

輕便和顏色多樣，但容易產生深層刀痕，清潔不易，部份劣質塑膠可能釋放出有害物質。

3. 不鏽鋼砧板

抗菌性強、不易發霉，但質地堅硬，對刀具損耗較大，切菜時容易打滑。

市面上砧板琳瑯滿目，但目前沒有1款砧板是百分之百完美，每種材質都有其優點和缺點。（AI生成圖片）

4. 木製砧板

結實耐用，對刀具友善，而且具有一定的天然抑菌性，但木頭容易吸水發霉，加上部份市售的「實木砧板」由多塊小木頭拼接而成，拼接用的膠水可能含有對人體有害的甲醛，長期使用會嚴重危害家人健康，最好確認到其生產過程。

5招清潔保養

黃醫生強調最好每2年更換砧板，但正確的清潔和保養都能延長砧板的使用壽命，降低細菌滋生的風險：

1. 生熟分開

準備2塊或更多砧板，1塊專門處理生肉和生海鮮，另1塊專門處理熟食、蔬菜和水果，避免交叉污染。

每次使用砧板後，立即用清水和清潔劑徹底清洗。（AI生成圖片）

2. 即時清潔

每次使用砧板後，立即用清水和清潔劑徹底清洗，對於有油污或腥味的砧板，可以使用檸檬汁或蘇打粉進行深層清潔。

3. 徹底晾乾

清洗後務必將砧板直立放置於通風處，確保2面都能徹底乾燥，潮濕環境是細菌和黴菌滋生的溫床。

4. 定期消毒

可以定期使用稀釋的漂白水、白醋或專業砧板消毒液進行消毒，消毒後一定要用清水徹底沖洗乾淨。

5. 定期檢查

隨時注意砧板是否有發霉、裂痕或深層刀痕，一旦發現相關情況，請即更換新砧板。

（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）