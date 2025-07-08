寶馬駛入巴士專用區被擋　司機發難「踩油」威嚇保安　結局糗大了

駕車要留意路面指示牌，以免誤入禁區。本港網絡瘋傳1段影片，指有寶馬（BMW）私家車駛入屯門市中心巴士專用區，其間有身穿反光衣的保安人員上前攔阻，詎料寶馬司機竟「踩油」恫嚇保安，然而保安「企硬」，結局令司機「糗大了」。



影片引來網民熱議，不少人批評寶馬私家車司機行為離譜，「呢個巴士專用，私家車大X晒？」、「路牌都唔（識睇）點X樣揸車？」、「影佢相1823（舉報）」；亦有網民認為保安毋須「搵命博」，「唔需要用個身去擋車嘅」。不過也有網民指出，涉事位置容易「誤入」，毋須苛責寶馬司機。



本港網絡瘋傳1段影片，有寶馬私家車駛入屯門市中心巴士專用區，有疑似保安上前攔阻。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

開車入禁區還要發惡？有網民在社交平台Threads發布該段影片，有寶馬（BMW）私家車誤入屯門市中心巴士專用區，疑似有保安上前攔阻時，寶馬私家車司機竟「踩油」威嚇保安，「開始踩咗幾腳油，我以為真以為撞佢𠻹！」。

寶馬駛入巴士專用區 保安「肉身」阻擋

影片長26秒，見到寶馬私家車已駛入屯門市中心巴士專用區，穿上反光衣的保安站在車頭前方，與寶馬只有幾步距離。寶馬男司機半身從窗口伸出車外，指罵保安，保安未有退開。男司機「縮」回車內後，坐在副駕駛座的女子「接力」打開車門，指手畫腳激動地與保安爭論。

寶馬私家車駛入屯門市中心巴士專用區，穿上反光衣的保安站在車頭前方，與寶馬只有幾步距離。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

寶馬男司機半身從窗口伸出車外，指罵保安，保安未有退開。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

寶馬男司機半身從窗口伸出車外，指罵保安，保安未有退開。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

男司機「縮」回車內後，坐在副駕駛座的女子「接力」打開車門，指手畫腳激動地與保安爭論。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

寶馬男司機「踩油」威嚇 保安「企硬」

然而保安繼續「企硬」，女子不忿「縮」回車內關上車門，寶馬男司機隨後開車慢慢「倒車」駛走，保安一動不動看着寶馬離開，直至影片結束。

寶馬男司機隨後開車慢慢「倒車」駛走，保安一動不動看着寶馬離開。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

寶馬男司機隨後開車慢慢「倒車」駛走，保安一動不動看着寶馬離開。（leavehousesafe／Threads影片截圖）

網民批寶馬司機離譜：點X樣揸車？

網民看過影片批評寶馬司機離譜，「呢個巴士專用，私家車大X晒？」、「男司機 onXX都算，個女乘客加把口做乜X」、「巴士總站來㗎！佢嗰架係巴士？坐到幾多個人？盲就咪學人揸車啦！」、「路牌都唔（識睇）點X樣揸車，個駕駛執照淘返嚟？」、「其實車頭有人，只要你一郁車人哋就可以告你不小心駕駛，就算你無掂到佢」、「影佢相1823」。

亦有網民認為保安毋須「搵命博」，「反光衣阿叔使唔使搵命博」、「唔需要用個身去擋車嘅」、「乜事都好，馬上報警處理最理智」。另有網民指出，涉事位置容易「誤入」，毋須苛責寶馬司機，「呢條路容易入錯」、「入錯唔出奇，轉咗個頭入去先見到，都要直行，唔通退尾出返去？咁做仲危險」。