香港天氣預報｜天文台預測今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】酷熱天氣警告現正生效，天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明日驟雨逐漸增多。日間短暫時間有陽光及酷熱。氣溫介乎27至33度。吹和緩西南風。星期四及星期五有大驟雨及狂風雷暴。星期六天氣仍然不穩定。下週初驟雨逐漸減少。而明日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。(2025年7月8日18:30更新)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告、酷熱天氣警告現正生效。現時溫度約31.9度，最高溫度34度，最低溫度29度，相對濕度為百分之70。

一股西南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，但該區高溫天氣持續。本港下午天氣酷熱，多處地區氣溫上升至33度或以上。在下午４時，熱帶風暴丹娜絲集結在溫州以東約120公里，預料向西或西南偏西移動，時速約12公里，大致移向浙江至福建一帶。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之65-95。明天短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。日間酷熱。驟雨逐漸增多。而明日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。

市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+及SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月9日至7月17日，香港會受西南氣流影響，廣東沿岸明日仍然酷熱及有驟雨。而熱帶氣旋丹娜絲會在今日稍後至明日初時在浙江至福建一帶登陸，隨後向西南方向移動，靠近廣東並逐漸減弱。預料與丹娜絲殘餘相關的低壓槽會在本週中後期為廣東及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽減弱，下週初驟雨逐漸減少，天色較為明朗。