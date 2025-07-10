兩男擋港鐵車門阻關上！拍片者喝斥「唔好玩」　港鐵：車站已報警

這行為也太離譜了吧！網上流傳影片，有兩名年輕男子乘搭港鐵時玩車門，各自將1隻腳伸出阻礙車門關上，拍片男子則多度開聲斥責，「最好唔好玩啦」、「喂，唔好玩」。影片引來網民批評兩擋門男子「咁大個人仲咁幼稚」、「差佬做嘢啦刑毀」，亦有人質疑拍片男子是同謀，「影相又唔按鐘，叫人嚟嘛，是否同這兩個人夾埋做戲？」、「咩叫最好唔好，係直頭唔好玩」。而事後疑似涉事男子發道歉文，向「全港鐵路迷」說聲「抱歉」，承諾以後「不會玩門」。



港鐵回覆《香港01》表示，有留意到網上片段並非常關注事件，相關乘客的行為影響車務運作並對其他乘客造成不便，亦有可能影響其他乘客的安全。車站方面已就事件報警。



港鐵提醒乘客，根據港鐵附例，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門（最高處罰為罰款$2,000)。乘客亦應顧己及人，共同維持一個舒適安全的乘車環境，不要做出影響其他乘客的行為。車站方面會加強留意，港鐵同時呼籲乘客若見到相關情況，請即時通知港鐵職員，有助職員立即處理。



網上流傳影片，有兩名年輕男子乘搭港鐵時玩車門，各自將1隻腳伸出阻礙車門關上。（「唐氏新聞台」fb影片截圖）

Facebook專頁「唐氏新聞台」轉載1段10秒影片，批評「想架車早啲有意外退役？」。影片見到，當時列車在油塘站，有兩名男子站在港鐵列車車門邊，各自將1隻腳伸出，放在車門邊阻礙關上，拍片男子指摘「喂，最好唔好玩啦，你哋呀」。

兩男用腳擋港鐵車門阻關上

其後列車廣播「Please stand back from the train doors（請勿靠近車門）」，月台幕門徐徐關上，惟列車門被兩男子用腳擋着未能關上，拍片男子此時大聲喝斥「喂，唔好玩，唔好玩，唔好玩，唔好玩」。待月台幕門幾乎完全關上時，兩男子隨即「縮腳」退回車廂內，列車門迅速關上，拍片男子喝罵「喂，做乜嘢呀你哋」，同時可見到擋門的白衣男手上拿着手機拍攝。

月台幕門徐徐關上，惟列車門被兩男子用腳擋着未能關上。（「唐氏新聞台」fb影片截圖）

待月台幕門幾乎完全關上時，兩男子隨即「縮腳」退回車廂內。（「唐氏新聞台」fb影片截圖）

網民斥：咁大個人仲咁幼稚

網民紛紛批評兩擋門男子，「報警拉晒佢，害人害物」、「唔該拉人，出意外鐵路停頓誰負責，有片可以告」、「即時通知車長，報警」。亦有網民批評拍片男子「拍攝者都唔好得去邊」、「影嗰條友根本就喺度縱容緊」，甚至質疑是同謀，「其實拍片嗰個喺咪同謀？唔好玩……唔好玩……其實好似一齊玩緊咁！」、「自己友啦，咁明顯」。

兩男子「縮腳」後，列車門迅速關上。（「唐氏新聞台」fb影片截圖）

可見到擋門的白衣男手上拿着手機拍攝。（「唐氏新聞台」fb影片截圖）

疑似涉事男子發道歉文 承諾以後「不會玩門」

事後疑似涉事男子發道歉文，向「全港鐵路迷」說聲「抱歉」，表示「本人已知錯」，承諾以後「不會玩門」。有網民不接受道歉，直斥「發文道歉冇用，關乎公共安全，刑事追究殺一儆百係必須做」。