韋帕打風│天文台：10號風球下午初時維持！風球懸掛多久要看3因素
撰文：布萊恩
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【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】天文台於早上9時20分發出10號風球。天文台指，韋帕正於香港天文台南面約50公里左右掠過，對香港構成相當威脅。受其眼壁影響，本港部分地區吹颶風，預料十號颶風信號會在下午初時維持。
天文台預測韋帕港50公里掠過並西登
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10號風球懸掛多久看3因素
至於10號風球懸掛多久，須視乎韋帕風力變化、對香港威脅及路徑。
天文台預測未來9天多天有驟雨
天文台表示，熱帶氣旋韋帕會繼續增強，在明日頗為接近珠江口一帶，該區有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪；隨着韋帕遠離，隨後一兩日風勢逐漸減弱，但華南沿岸仍有狂風驟雨及雷暴；受一道廣闊低壓槽影響，下星期中後期廣東沿岸及南海北部仍有幾陣驟雨。
根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，周末及下星期更有狂風雷暴，氣溫27°C至32°C，暫時最高吹11級風。
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