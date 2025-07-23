香港巴士退役運往英國！巡遊日首見面引網熱議　移英港人：好神奇

在英國坐九巴巴士，這是怎樣的神奇體驗！近日有身處英國的港人網民稱在當地見到兩輛香港九巴行駛，懷念之餘更覺新奇。原來兩輛九巴在香港退役後被運往英國，於日前現身當地舉辦的「低地台巴士巡遊日」（Low-ish Floor Running Day）活動，不但吸引了移英港人關注，更有大量巴士迷前往「朝聖」，當中有不少更是當地的巴士迷。



有身處英國的港人網民稱在當地見到兩輛退役的香港九巴巴士。（Threads）

該名身處英國的網民於7月14日在社交平台Threads上傳多張照片及影片，稱於英國見到退役的九巴巴士，並表示「出咗去10幾年，第一次喺歐洲搭返香港嘅巴士，喺英國可以搭返香港嘅巴士嗰種感覺好神奇」。從影片可見，該輛掛上英國車牌的典型香檳金色九巴巴士在英國路上行駛，吸引了不少不同國籍的巴士迷在路旁駐足拍攝；而另一段影片則可見乘客們興奮坐上巴士在市內穿梭。

乘客們興奮坐上退役九巴巴士在英國市內穿梭。（Threads）

退役九巴Volvo Super Olympian「AVW96」自2023年12月運往英國後，在英國時間今年7月13日首次進行公眾活動。（Threads）

網民震撼讚香港擁「巴士寶藏」

樓主透露「香港乘客大約佔咗八分一，其餘都係local（當地人）」，而有網民大為震驚，高呼「大癲」、「好神奇」、「有幾張相直程好似去咗香港新界咁」，更有網民指冷氣巴士難得，笑言「英國早就應該用呢啲香港二手車取代而家個啲巴士」、「二手冷氣巴，你睇啲英國人有冷氣巴幾開心」、「感覺很多香港巴士淘汰後，會輸出到其他英系國家，香港到底是什麼巴士寶藏王國」。

巴士退役後「移英」

另有網民就表示好奇，「巴士點樣移民到英國？」、「係咪KMB退役巴士？」，而根據Facebook群組「Replacement Bus Hire」及「縱橫巴士綫．BusLanes」的資料，退役九巴Volvo Super Olympian（B10TL）「AVW96」（前MA4745）自2023年12月運往英國後，在英國時間今年7月13日首次進行公眾活動，由The North London Collection在倫敦主辦「低地台巴士巡遊日」（Low-ish Floor Running Day）活動，開往Godstone Green。

退役九巴Volvo Super Olympian（B10TL）「AVW96」。（facebook「Replacement Bus Hire」）

車尾顯示屏出現「KMB」字眼。（facebook「Replacement Bus Hire」）

同場加映舊式「熱狗」令人懷念

同日還有另一輛車頭標示「『93A』路線、前往『觀塘碼頭』」的舊款「熱狗」巴士，車身上還印有「KMB」字眼，與AVW96在Lingfield相遇，吸引大批巴士迷圍觀拍攝。據指，該輛「熱狗」巴士型號為S3M249「康都」MCW Metrobus，它比AVW96早1個月「移英」，如今兩輛車異國重遇，亦令不少網民感慨稱「如果畀我睇到肯定感動到喊」。

而活動除香港退役巴士外，還有英國傳統巴士，及其他地區包括愛爾蘭及葡萄牙等地的退役巴士。

（Threads@raymond.cw.leung、Facebook群組「Replacement Bus Hire」及「縱橫巴士綫．BusLanes」）