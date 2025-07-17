香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來九天天氣一覽

【香港天氣】今天大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨。吹輕微至和緩西南風。未來一兩日高溫天氣持續，局部地區有驟雨及雷暴，而星期六稍後驟雨增多。星期日及星期一風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。(更新至7月17日上午10時30分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約30.9度，最高溫度35度，最低溫度29度，相對濕度為百分之75。而紫外線指數為7，曝曬級數屬於高，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

現有高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區普遍晴朗。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台宣佈黃色工作暑熱警告在今日上午10時00分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。

天文台預料高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為34度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之55-95%。明天大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。稍後局部地區有雷暴。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月17日至7月25日，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在今明兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強，有較大機會移向廣東西部沿岸一帶，但其路徑及強度仍存在變數。受高空反氣旋影響，今日廣東天氣極端酷熱。該熱帶氣旋的外圍下沉氣流會在未來一兩日持續為廣東帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。預料該熱帶氣旋會在週末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受一道廣闊低壓槽影響，華南沿岸在下週中期仍有幾陣驟雨。