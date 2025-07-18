香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來九天天氣一覽

【香港天氣】今天大致天氣多雲，間中會有陽光並且酷熱，亦會出現幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大，並伴有狂風雷暴，吹輕微至和緩的西南風。明天天氣依然炎熱，稍後驟雨將會增多，風力也會逐漸增強。星期日及星期一，風勢會明顯變強，將會有狂風、大驟雨及雷暴，海面出現大浪及湧浪。隨後一兩天，天氣仍不穩定，間中有驟雨。(更新至7月18日上午10時28分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告，酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約31.0度，最高溫度33度，最低溫度28度，相對濕度為百分之81。而紫外線指數為2，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

現時廣東地區風力較弱，沿岸地區及南海北部正受驟雨影響。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料按照現時預測，韋帕會在今晚（7月18日）至星期六（7月19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。另外，天文台宣佈高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為34度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之60-90%。明天天氣大致多雲，間中有幾陣驟雨。日間部份時間會見到陽光，天氣炎熱。稍後驟雨會增多，並有幾陣狂風雷暴。海面有湧浪。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月18日至7月29日，香港會位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在今日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數。受該熱帶氣旋的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。預料該熱帶氣旋會在週末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受一道廣闊低壓槽影響，華南沿岸在下週中期仍有幾陣驟雨。