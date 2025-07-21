香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天氣大致多雲，偶爾有驟雨和強風雷暴，部分時間雨勢較大。吹和緩至清勁的東南風，海面有湧浪。未來一兩天仍會有驟雨，本週後半段天氣逐漸轉好。(更新至7月21日上午10時16分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告現正生效。今日現時溫度約26.7度，最高溫度29度，最低溫度26度，相對濕度為百分之95。而紫外線指數為0.2，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

現時有強烈熱帶風暴韋帕的外圍雨帶正影響廣東沿岸及南海北部。今早本港多處錄得超過10毫米雨量。在今天上午十時，韋帕集結在湛江以西約60公里，預料向西南偏西移動，時速約14公里，橫過雷州半島，移向北部灣。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之80-95。天氣大致多雲，間中會有驟雨和狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大，並有湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月21日至7月29日，香港會熱帶氣旋韋帕會在明日橫過廣東西部沿岸一帶並移向北部灣。受其相關的雨帶影響，未來兩三日廣東沿岸仍有驟雨及狂風雷暴。預料本週後期該區天色逐漸好轉，但廣闊低壓槽會為南海北部帶來驟雨。而一股西南氣流會在下週初影響華南沿岸。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間