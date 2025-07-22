香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天氣大致多雲，並且會有幾陣驟雨。白天部分時間天氣會比較晴朗,稍後驟雨會變得較頻繁，吹和緩的東南風，離岸風勢則較強勁。明天仍然會有驟雨。之後的兩三天驟雨會逐漸減少，白天會有部分時間陽光普照，天氣會較為酷熱。(更新至7月22日上午10時27分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約29.4度，最高溫度30度，最低溫度26度，相對濕度為百分之84。而紫外線指數為6，曝曬級數屬於高，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

現時有一道廣闊低壓槽正影響廣東沿岸及南海北部。在上午十時，強烈熱帶風暴韋帕集結在河內之東南約100公里，預料向西移動，時速約10公里，移入越南北部。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為31度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之75-95。天氣大致多雲，間中會有驟雨和狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月22日至7月30日，香港會熱帶氣旋韋帕會在明日橫過廣東西部沿岸一帶並移向北部灣。受其相關的雨帶影響，未來兩三日廣東沿岸仍有驟雨及狂風雷暴。預料本週後期該區天色逐漸好轉，但廣闊低壓槽會為南海北部帶來驟雨。而一股西南氣流會在下週初影響華南沿岸。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間