香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】今天天氣大致多雲，間中有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。明天仍會有幾陣陣雨，接近週末到下週初部分時間會有陽光，白天氣溫酷熱，但局部地區可能出現陣雨。(更新至7月23日上午10時15分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約28.7度，最高溫度30度，最低溫度26度，相對濕度為百分之86。而紫外線指數為4，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。同時，一個低壓區為呂宋北部帶來不穩定天氣。此外，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為范斯高。在上午十時，范斯高集結在沖繩島之東南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向琉球群島一帶。而熱帶低氣壓韋帕已減弱為低壓區。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之75-95。天氣大致多雲，間中會有驟雨和狂風雷暴，日間短暫時間有陽光。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月23日至7月31日，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為廣東沿岸及南海中北部帶來驟雨及雷暴，而廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，並為呂宋附近帶來不穩定天氣。同時，位於菲律賓以東的低壓區會發展為熱帶氣旋，並在本週後期移入東海。預料接近週末廣東地區風勢微弱，日間酷熱，但局部地區有驟雨。而一股西南氣流會在下週初影響沿岸地區。此外，熱帶氣旋韋帕會在今明兩日橫過越南北部並逐漸減弱。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間