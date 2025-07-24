香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天氣大致晴朗。白天炎熱，稍後部分地區會有陣雨和雷暴。風向為東至東北風，風力輕微至和緩。未來兩三天會有部分時間陽光，同時伴有幾陣驟雨，星期五和星期六依然炎熱。下週初驟雨會增多。(更新至7月24日上午10時13分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約29.8度，最高溫度33度，最低溫度27度，相對濕度為百分之76。而紫外線指數為4，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

現時廣東地區風勢微弱，一道廣闊的低壓槽正在為南海北部帶來陣驟雨；熱帶風暴竹節草已增強為強烈熱帶風暴，上午十時位於馬尼拉西北偏西約340公里附近，移動緩慢並在呂宋北部徘徊；同時，熱帶風暴范斯高位於沖繩島以南約210公里，預計以每小時約22公里速度向西北偏西方向移動，逐漸靠近琉球群島。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台宣佈現時香港高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之65-90。天氣大致天晴。日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月24日至8月1日，廣東地區未來兩三日風力較弱，日間炎熱，偶爾因高溫引發驟雨。未來數天，一道廣闊的低壓槽將為南海中北部帶來驟雨和雷暴，同時一個熱帶氣旋則在呂宋北部徘徊，逐步移向台灣東部海域。週末可能有另一個低壓區生成。預計該低壓槽會在下週中至後期北移至華南沿岸，引起不穩定天氣。此外，目前位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋范斯高，將於未來一兩日橫越琉球群島，隨後移向中國東南沿海地區。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間