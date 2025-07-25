香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】今日天氣大致天晴，日間會相當酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹輕微至和緩偏西風。週末期間部分時間有陽光，局部地區有驟雨，明日天氣酷熱，下週初驟雨逐漸增多。(更新至7月25日下午2時52分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告及酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約31.3度，最高溫度35度，最低溫度28度，相對濕度為百分之74。而紫外線指數為6，曝曬級數屬於高，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

現時廣東地區風勢微弱，天氣極端酷熱。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響該區。在正午十二時，強烈熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之西南約1040公里，預料向東北移動，時速約36公里，橫過台灣以東海域。 同時，熱帶風暴范斯高已減弱為熱帶低氣壓。范斯高集結在溫州之東南約270公里，預料向西移動，時速約14公里，橫過東海。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台宣佈黃色工作暑熱警告在今日下午2時40分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33，最低溫度為28度，相對濕度為百分之65-90。明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月26日至8月3日，廣東地區未來一兩日天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。一道廣闊低壓槽會在未來兩三日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於週末期間形成。預料該廣闊低壓槽會在下週中至後期逐漸向北移向華南沿岸，並為該區帶來驟雨。此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過台灣以東海域，移向琉球群島一帶。同時，熱帶氣旋范斯高會橫過東海，移向中國東南沿岸及減弱。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間