復必泰疫苗暫停接種｜打咗第1針點算？幾時打第2劑？9情況勿打針

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-24 18:10

【新冠肺炎疫苗接種計劃／復星BioNTECH復必泰VS科興／第二劑／第二針／阿斯利康／副作用】新冠肺炎疫苗接種計劃現正展開，符合資格的14類優先群組市民，可預約接種復星BioNTECH復必泰或科興疫苗，疫苗需要注射兩劑才能發揮最大保護效用。 不過復必泰疫苗因有包裝瑕疵，政府今日（3月24日）宣布暫停接種，究竟打了第一針復必泰疫苗的人如何是好？最遲要在多少天內打第二劑疫苗？接種後要休息多久？哪9種情況下不宜接種第二劑疫苗？下文一一回答。

特首林鄭月娥已接種第二劑科興新冠疫苗。（政府新聞處圖片）

【最強流動派】想賺多?「01積分」換禮品？即提名「最強食玩買熱點」，賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

以下綜合呼吸系統科專科醫生梁子超、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明、政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅、美國疾控中心以及政府疫苗接種網站資料，整理出接種第二劑疫苗4大須知，究竟接種了復必泰疫苗第一針疫苗後，要在多少天內接種第二劑？

接種第二劑疫苗4大須知！9種情況勿接種▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

新冠疫苗接種計劃網上預約9大須知

新冠肺炎疫苗接種計劃正接受網上預約，究竟要如何預約？哪14類人是優先群組？需要準備什麼文件？以下一一解答。

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

不過接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

同場加映：安心出行App｜今起入食肆要用安心出行！申請使用方法＋7大須知

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼