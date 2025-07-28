香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天短暫時間有陽光，期間會出現幾陣驟雨。白天天氣酷熱，稍後驟雨會增多，並伴有雷暴，吹和緩的西南風。明天和星期三天氣仍然不穩定，本週後期仍可能有驟雨。(更新至7月28日上午10時19分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約30.4度，最高溫度33度，最低溫度27度，相對濕度為百分之79。而紫外線指數為4，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

天文台預料與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東東部及內陸地區。在上午十時，熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之東北約30公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過琉球群島及東海。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為31度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之75-95。明天大致多雲，有幾陣驟雨及幾陣雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月27日至8月4日，香港會廣東地區明日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區。同時，一道廣闊低壓槽為南海中部帶來驟雨，該廣闊低壓槽會在下週初移近南海北部及廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。受活躍的西南氣流影響，下週中後期華南沿岸天氣持續不穩定。此外，熱帶氣旋竹節草會在今日橫過琉球群島一帶並進一步減弱。。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間