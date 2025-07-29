有片｜MK仔奇招偷戒指　店主發CCTV尋人　後續竟這樣：是否報警？

【天眼直擊】店舖盜竊是刑事罪行，不應以身試法！有旺角中心商場格仔舖店主於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男子偷竊價值78元戒指，遂上載影片尋人。發帖1小時後，店方表示已收到影片中人聯絡，但因為1個原因，猶豫是否報警，「作為店主，個心真係好矛盾」。



事件引來網民熱議，不少人指影片中年輕男手法看似純熟，認為店主應報警，「報警是必須的，放生即係畀多次機會去其他舖犯案」；也有網民認為要視乎對方態度，「睇佢態度，有冇認真認錯，如果輕佻，報警啦」。



有旺角中心商場格仔舖店主於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男子偷竊價值78元戒指。（waffle.wafflesss@Threads）

店舖盜竊必須杜絕。旺角中心商場格仔舖「格仔餅」店主於7月28日（星期一）凌晨12時許在社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男在其店舖偷走1枚價值78元戒指，留言「Hello 哥哥仔，我地仲未搵到你，有冇人可以幫我哋搵到佢啊？」。

旺中年輕男偷走78元戒指 店主發CCTV尋人

從影片見到，當時1名穿黑白色長袖外套的年輕男，與多名疑似朋友在店舖閒逛。其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴，隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指握在左手拳頭內，再放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。

當時1名穿黑白色長袖外套的年輕男，與多名疑似朋友在店舖閒逛。（waffle.wafflesss@Threads）

其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴。（waffle.wafflesss@Threads）

其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴。（waffle.wafflesss@Threads）

其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴。（waffle.wafflesss@Threads）

隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。（waffle.wafflesss@Threads）

隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。（waffle.wafflesss@Threads）

隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。（waffle.wafflesss@Threads）

網民：好熟手

網民看過影片嘩然，紛紛幫忙尋人，「好熟手」、「第1次睇條片啲注意力完全畀拎住隻公仔fing下fing下嘅黑色衫男仔吸引晒，完全冇注意到迷彩外套嗰個男仔拎咗人哋隻戒指，勁想講望到佢有猶豫過考慮過好唔好拎走隻戒指，最後尾佢都係決定拎走」。

亦有網民好奇如何發現戒指失竊，「格仔鋪咁多嘢，想知點發現少咗隻戒指？」，店主解釋，「因為我成日都會數下啲貨，同埋成日執整齊啲貨，所以通常好快發現」。

店主曝後續 猶豫是否報警

帖文發出1小時後，店主在7月28日凌晨1時半左右再留言指，「多謝大家幫忙，片中人已經聯絡咗我哋」。不過店主表示，正猶豫是否要報警，「作為店主，個心真係好矛盾！一方面好嬲，覺得一定要告佢死不罷休；另一方面又好心軟，覺得個細路會有案底好慘」，遂求問網民意見。

店主指已接獲影片中人聯絡，但猶豫是否要報警。（waffle.wafflesss@Threads）

網民支持報警

不少網民認為店主應報警，「咪心軟」、「呢班MK仔震撼教育下啱㗎啦，支持舖主一定要報警」、「店主我真心想同你講你如果選擇告佢，佢將來或者可能會變返個好人，唔再偷嘢，如果你今次選擇唔告佢，佢就會保持住個僥倖心態，直至到再1次俾人斷正」。也有網民認為要視乎對方態度，「睇佢態度，有冇認真認錯，如果輕佻，話sor囉畀返你類似呢啲，報警啦」。

店舖盜竊可處監禁

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18C條，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。