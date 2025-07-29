香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，會有驟雨和狂風雷暴，初期雨勢會相當強。風速為和緩的西至西南風。明天會有間歇性的驟雨和雷暴，接下來一兩天仍然會有幾陣驟雨，並會有短暫的陽光出現。(更新至7月29日上午10時08分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈黑色暴雨警告信號,雷暴警告現正生效。今日現時溫度約26.3度，最高溫度31度，最低溫度26度，相對濕度為百分之95。而紫外線指數為0，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

與廣闊低壓槽相關的大驟雨正影響廣東沿岸。過去一小時，本港多處地區錄得超過70毫米雨量。在上午十時，熱帶風暴竹節草集結在溫州以東約390公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過東海。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料香港天文台在上午9時10分發出之有關黑色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

受廣闊低壓槽的強雷雨區影響，南丫島的雨勢特別大，已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為31度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之75-95。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。下午部分時間天色明朗。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月29日至8月6日，香港會一道廣闊低壓槽會在今明兩日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本週中後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，週末期間至下週初廣東沿岸天氣不穩定。此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過東海，靠近華東沿岸。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間