不是新聞8分鐘｜一家齊逃票？目擊者：超荒謬｜惡男掉外賣被聲討

米線店狂兇外賣仔：唔好X攞啊！

荃灣享和街車房「排骨仔」翻版？本港網絡瘋傳1段「米線舖店主VS外賣仔」影片，指新蒲崗某米線店店主因「按出餐時間」問題與外賣員爭執，其間外賣員批評「未整好唔好撳出餐啊！」，店主則兇神惡煞衝出店舖要求外賣員放下外賣，「寸爆」指「你唔好X攞啊！」，隨後更搶走外賣返回店內。外賣員見狀「攞尾彩」說「唔好攞囉」，回到單車似想離開。

九巴阿叔大聲播片 司機高速公路停車鬧爆

乘搭巴士切勿大聲使用手機。本港網絡瘋傳1段影片，指九巴74X上有阿叔用手機大聲看影片，影響司機駕駛，司機於是把巴士停在高速公路一旁，「行過去鬧爆個阿叔」。阿叔不滿，聲言要投訴司機，司機則說「歡迎投訴」，重申「而家騷擾到我揸車，我就開唔到車喇」。車上乘客不滿，要求阿叔向司機道歉，惟阿叔反問：「我要同佢對唔住？」亦有乘客要求司機開車，最終司機在「群眾壓力」下，司機返回駕駛座開車，但拍片的乘客形容「見到佢（司機）情緒咁激動其實都好驚」。

惡男巴士掉外賣 正義女拍片聲討

保持公共交通工具清潔人人有責。有港女在網上發片，指日前乘搭1輛來往碩門邨及機場的巴士上，上層後排有男子食完外賣後，「攝喺車頭條柱嗰度」，只顧看抖音，準備下車時未有帶走垃圾。港女不忿其行為要求他執起垃圾，對方「扮嘢」動了一下，便將垃圾放在櫈底想走。港女於是用手機影住他，並指「食完啲嘢掉係度，全程係隔籬聽抖音，我都已唔出聲話你」，另一名伯伯及女士加入大鬧男子「要有公德心」、「執返自己垃圾有幾難」。其間，男子一度作勢想拍打港女手機作反擊，後來不耐煩地將垃圾踢落下層，下車時終執起垃圾拿住離開車箱。

一家大小齊逃票？目擊者：超荒謬

乘搭港鐵明目張膽「逃票」？本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站有女子用手機掃二維碼（QR code）拍卡後，推着2名小朋友一同出閘，未見有其他再拍卡動作。拍攝影片的目擊者指該女子說話帶有口音，質疑對方「逃票」，斥責「超級無敵荒謬」。

大媽無人讓座罵哭女乘客

港鐵營運的深圳地鐵4號線內，一名長者因無人讓座，而罵哭另一女乘客，目前警方已介入處理。

國泰客機漏水照起飛 乘客：話好安全

外遊最希望的就是平安出行，惟有港男於網上發文表示，今早（21日）乘搭國泰航空CX504航班從香港國際機場飛往日本成田國際機場，上機後飛機見到有緊急出口漏水，國泰安排工程師上機檢查了半小時，起飛時間被迫延誤，但最後竟繼續任由出口漏水，「話好安全」，然後繼續原機飛往日本。港男十分擔憂飛行安全，聲言「今次我都同自己講句safe flight」。

健身室小偷斷正被「體罰」

這次教訓可真深刻！孟加拉有健身中心早前被人爆竊，老闆查閱閉路電視後，鎖定小偷為一名年輕男子。事後有健身中心會員於當地市場發現小偷蹤影，一眾會員將他帶回店舖內。老闆當時不在現場，但就指示顧客切勿傷害對方，眾人於是「就地取材」懲罰男子進行一系列的「地獄式訓練」，當中包括舉重、深蹲、掌上壓、引體上升，令他苦不堪言，一度痛哭跪地求饒，影片於網上瘋傳引來網民兩極討論。

港鐵爆紅Rapper新作宣導扶手電梯安全

港鐵香港迪士尼站男職員Hinson早前於網絡爆紅，他用普通話、廣東話及英語以獨特的饒舌（Rap）方式作出分流指示，生動有趣的腔調引來網民大讚。港鐵近日邀請Hinson創作1段饒舌歌詞，宣導搭扶手電梯的安全意識，港鐵稱Hinson於短短1小時內就完成創作兼錄好試聽版本（Demo），讚揚「好有熱誠」。

幸運兒獲派海景公屋 更附送驚喜贈品

有什麼比獲派海景公屋更好？就是「包送禮物」！有公屋住戶因為「寬敞戶」問題需要調遷，結果獲派馬鞍山頌安邨1個面向海景的180呎單位。