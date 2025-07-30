香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，會有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。吹和緩西至西南風。未來兩三日天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。(更新至7月30日上午10時08分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約29.6度，最高溫度32度，最低溫度27度，相對濕度為百分之84。而紫外線指數為3，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

天文台預料與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東及南海北部。在上午十時，熱帶風暴竹節草集結在上海之東南約130公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向上海至江蘇一帶。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

香港天文台發出山泥傾瀉特別提示：港島東區及港島南區的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之75-95。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。日間部分時間天色明朗。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由7月30日至8月7日，香港會一道廣闊低壓槽會在明日繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本週後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍及高空擾動影響，週末至下週初廣東沿岸天氣不穩定。此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過東海，大致移向華東沿岸一帶。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜日落日出時間