電騙！自稱代收數公司追數X萬　說對全名、身份證及地址要脅咁做

騙徒手法層出不窮，真的要多加提防！近日有網民發帖稱疑收到詐騙電話，對方先說出事主的全名、身份證號碼及地址，並自稱代收數公司追收約3.9萬元欠款，要求他即時還錢，否則「淋紅油」。而事主清楚表示沒有欠款的情況，並追問所謂欠款的來源，又要求查看相關文件，但遭拒絕，對方更要求「要畀咗錢先睇到」。眼見事主「企硬」，對方明明聲稱要追數，竟突然收線放棄，種種跡象都令事主生疑。而不少網民亦認為這是詐騙電話，紛紛留言表示「佢應該係撞吓邊個人有借錢冇還」、「假㗎，新型套路」。



有網民發帖稱疑收到詐騙電話。（GettyImages）

該名網民在社交平台Threads發帖「警世」，稱近日收到可疑來電，對方自稱受收數公司委託追討欠款，更說出其全名、身份證號碼及地址，要求樓主即時繳交約3.9萬元，「佢話喺車入面喺我屋企樓下等緊我，叫我即刻返嚟，如果咪上嚟淋紅油」。與此同時，又有人致電樓主，說出同番說話。樓主心中警鈴大作，追問下對方叫他「問返寫字樓嗰邊」，樓主遂叫對方通知辦公室再回電。

要求查看欠費文件被拒 對方堅持「畀咗錢先睇到」

不久後，樓主收到一開始打來的電話，樓主向對方表示沒有拖欠任何人的款項，並追問所謂欠款的來源。惟對方並未能說明，僅要求樓主盡快繳款，「佢話要我返嚟畀咗錢先，過程會錄影，又係話咩要再畀幾千蚊手續費」。

樓主懷疑對方是騙徒，故就着他的住址及欠款明細追問，但對方卻不能提供詳細資料，「關於個地址，佢講咗層樓同室同地區，例如20G咁，我問佢係邊到嘅20G，佢凶我話而家有好多個20G咩？」、「我問左佢好多次係爭邊間嘢錢，佢話係哂個文件袋入面，要畀咗錢先睇到，我話要問問老細畀唔畀我走先，佢爆哂粗」。

不少網民懷疑樓主收到詐騙電話。（GettyImages）

「追數」未有下文竟主動收線

樓主又指，他多次要求對方將相關資料傳送給他看，但對方卻始終未有正面回應，「我話咁你send咗啲資料畀我睇睇先，佢話咁你而家負唔負責呢筆數先？我話你send啲資料畀我睇睇先，重覆咗幾次。之後我同緊其他人講嘢未應佢，佢就收咗線」。

網民分享類似經歷：次次同一個金額

帖文引起網民熱議，有人收過類似電話，表示「我都遇過，有齊我名、地址、身份證，我仲叫佢同我隻抽」、「收過幾次，次次同一個金額，利申連卡數都冇試過爭，我次次答『我得現金，你而家上嚟收，我等你』，跟住對方會識趣收線」。另有網民就懷疑樓主收到詐騙電話，「佢應該係撞吓邊個人有借錢冇還」、「假㗎，新型套路」、「好耐呢的技倆，最少6-7年前有」、「一味靠嚇，唔使理佢」，亦有人建議「叫佢一齊係警署警員面前交收妥妥當當」。

（Threads@jaden.kim.2000）