香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明日初時驟雨較多，日間部分時間天色明朗。氣溫介乎28至32度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。週末至下週初天氣不穩定，雨勢有時較大及有狂風雷暴。(更新至7月31日下午9時00分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約29.6度，最高溫度32度，最低溫度27度，相對濕度為百分之83。一股西南氣流正為廣東內陸帶來雷雨。在下午八時，熱帶低氣壓竹節草集結在南京之西南偏西約30公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過安徽一帶並逐漸減弱。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之70-95。明天大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時驟雨較多，日間部分時間天色明朗。明天的紫外線指數為10，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月1日至8月9日，香港會一股炎熱的西南氣流會在明日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，週末至下週初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。預料高空反氣旋會在下週中後期覆蓋華南沿岸，該區驟雨逐漸減少，日間天氣酷熱。此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過華東並逐漸減弱。。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫