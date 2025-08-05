香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天陰，有大驟雨及強烈狂風雷暴。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。明日天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大。星期四驟雨逐漸減少，隨後兩三日大致天晴及酷熱。(更新至8月05日上午10時09分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約25.5度，最高溫度29度，最低溫度24度，相對濕度為百分之97。活躍西南季候風及高空擾動正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。過去兩三小時，本港多處地區錄得約70毫米雨量，而港島、九龍及離島區的雨量更超過100毫米。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶。市民請繼續在安全地方暫避，直至大雨過去。暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為29度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之80-95。明天密雲，間中有大驟雨及狂風雷暴。明天的紫外線指數為2，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月5日至8月13日，香港會活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著西南季候風緩和，本週後期沿岸地區驟雨逐漸減少。同時，高空反氣旋會為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。而一個低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，並在本週後期移向呂宋一帶，但其強度及路徑存在變數。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量