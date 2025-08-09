不是AI照！美女網紅與侏儒症男友結婚　公開愛情故事感動萬千網民

真愛不會被身型限制。加拿大有女網紅與患有侏儒症、身高僅約120厘米的丈夫早前舉行婚禮，婚照在網上瘋傳，卻被網民質疑是AI合成。女網紅反駁「婚照並非AI圖片」，更公開這個充滿勇氣的愛情故事，原來2人多年來一直生活在多倫多同一社區，直至2021年在朋友生日會上認識，還一直將對方放入朋友區（friend zone），但相處之下發現雙方都動了真感情，而澳洲沒有四肢的勵志演說家尼克（Nick Vujicic）的愛情故事，也讓她有勇氣和男友更進一步。



加拿大有女網紅安妮塔與丈夫的婚照在網上被瘋傳。（IG@anitawinglee圖片）

綜合外媒報道，安妮塔（Anita Wing Lee）是人氣網紅及企業家，擁有MBA學歷，她在2021年在朋友的生日會上認識提姆（Tim Muttoo），儘管兩人很投契，但他「完全不符合我想像中的伴侶形象」。

認識後放入Friend Zone 但緣份早注定

提姆是位工程師，是經營慈善組織的創辦人之一，致力為全球提供乾淨水源。安妮塔直言，雖然覺得提姆善良又體貼，但即時將對方列入朋友區（Friend Zone）。事實上，2人緣份一早埋下，只是遲遲未遇上，原本2人多年來都在多倫多同一社區生活，提姆在加拿大出生，安妮塔剛11歲由英國劍橋移民到加拿大，15年來大家住的地方只有20分鐘車程。

安妮塔認為找一個真正理及支持她的人在一起更為重要。（IG@anitawinglee圖片）

安妮塔欣賞丈夫的體貼善良、心胸寬廣、富有創造力等優點，正乎合她對丈夫的所有期望。（IG@anitawinglee圖片）

成為知心好友 初時想婉拒愛意

安妮塔與提姆成為要好朋友，經常花數小時交談分享想法，還會一同旅行，最終提姆先動了真情，慢慢暗示想進一步發展，安妮塔發短訊攻勢。安妮塔雖然知道對方的心意，可是她質疑：「一個身高5呎4寸（約1.63米）的女子，怎麼會愛上一個身高四呎（約1.23米）的男子？」安妮塔初時想惋拒，怕會失去好友，後來撫心自問，其實「高」從來不在入她的擇偶選項，反而提姆的體貼善良、有遠見、品格高尚、心胸寬廣、富有創造力等優點，都符合她對丈夫的所有期望。她亦想起天生沒有手腿的澳洲勵志演說家尼克和妻子的故事，有了行出一步的勇氣。

安妮塔指婚照「並非AI圖片」，並公開這個充滿勇氣的愛情故事，感動萬千網民。（IG@anitawinglee圖片）

新娘：我們的婚照是真實的，我們的愛情更是真實的

安妮塔認清自己的心意後，兩人正式拍拖，在2024年9月訂婚，早前辦理結婚手續成為夫婦。婚照在網上瘋傳，更被人質疑是AI合成，安妮塔表示：「我們的婚照是真實的，我們的愛情更是真實的。」她也承認當初有掙扎，對「理想伴侶」有既定印象，但她最終明白，真正重要的是價值觀的契合。

安妮塔又表示：「我知道你們對我們的故事感到好奇，想知道我們如何相遇，以及我們的愛如何發展。所以我們把這一切都寫下來，希望有一天，在你需要的時候，能激勵和鼓勵別人。」