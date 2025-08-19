小紅書女港鐵月台吸煙　「剛抽兩口」遭職員罰款$5,000：真的肉疼

港鐵附例列明嚴禁在港鐵範圍內吸煙，包括月台、車廂等。近日有內地女網民卻公然違例，在月台候車期間吸煙，遭港鐵職員發現並開出5,000元罰單。她事後發帖訴說經歷，表示「長記性了」，又坦言5,000元的罰款「真的肉疼」，並提醒其他遊港旅客要注意，不要在港鐵範圍吸煙。事件引起網民討論，有部份網民覺得罰金太多，「5,000！我的媽啊太貴了」、「罰那麼重嗎」，但亦有人覺得罰款金額合理並有阻嚇力，「長記性最好的辦法，罰得肉疼」。



近日有內地女網民在月台候車期間違例吸煙，被罰款5,000元。（資料圖片）

該名網民在小紅書以「在香港地鐵抽煙被罰5000，血的教訓」為題發帖，透露雖已多次乘坐港鐵，但日前仍因一時大意，「直接收到一張5,000港幣的罰單」。原來她當日和友人從香港返回內地，在本港乘坐港鐵於月台候車期間，因為「等車時犯困，想着抽根煙提神」，於是在月台上燃點香煙。

該名女生稱她「剛抽兩口」時，就被職員發現及制止。（小紅書@月牙灣）

在樓主「剛抽兩口」時，港鐵員工及時發現並制止，同時告知她「地鐵範圍內嚴禁吸煙」。樓主稱當時馬上熄滅香煙，但為時已晚，仍遭職員登記證件及開出罰單。

5,000元罰款令人「肉疼、長記性」

她坦言5,000元的罰款「真的肉疼」，並指經此一事「長記性了」。她事後決定發帖分享是次經歷，並提醒其他遊港網民注意港鐵附例，切勿在港鐵範圍內吸煙包括電子煙等，「在香港，地鐵裏連電子煙都別碰，否則錢包遭殃！」；她又訴說自己的反思，「香港控煙嚴格，和內地不同，絕對不能心存僥倖」。

在港鐵範圍內吸煙可被罰款5,000元。（AI生成圖片）

而帖文引起兩地網民熱議，有網民批評樓主竟在地鐵範圍內吸煙，「地鐵站台？真離譜啊」、「在地鐵站裏抽煙，你咋想的？」、「内地地鐵站都唔可以食煙啊」，也有人支持相關附例，「挺好的，希望煙民引以為鑒」、「超憎『火車頭』，罰得好」、「你要挑戰法例，點可以唔罰你呢」。

罰款金額引網議：合理VS太高

另有人就着罰款金額展開討論，有人認為「5,000！我的媽啊太貴了」、「罰那麼重嗎」，但亦有人覺得罰得重才有足夠阻嚇力，「長記性最好的辦法，罰得肉疼」、「只是價格問題，在國內抽煙只罰200，我朋友說『才200？請你吃』。5,000吃不起說『管好你的嘴』」。

在港鐵範圍內吸煙可被罰款$5,000

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

（小紅書@月牙灣）