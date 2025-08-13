巴士熄匙停泊！4內地客擅登車仲咁做：不能上嗎？　車長1招KO絕了

乘搭巴士要遵守規矩。有港女於社交平台發布影片，指日前等候龍運巴士E32開車時，有4名內地客竟在沒有司機情況下擅自上車坐下，又反問「這車不能上嗎？」；之後司機返回車廂被4名內地客「嚇到彈咗一下」，隨即趕4人下車，感嘆「行為再次令我目瞪口呆」。然而港女表示，她譏諷1句後，被4名內地客以「不友善眼光」注視，直到她落車。



影片引來網民熱議，「佢哋行徑真係正常人理解唔到」、「不守規矩就係佢哋嘅規矩」、「唔怪之得而家巴士停泊總站都要閂晒上落車門……」、「真係唔建議冇車長情況下上車，有機會一開車就返車廠」。



有內地客在沒有司機情況下，擅自上巴士坐下。（Threads@whoisyiuyiu）

「行為再次令我目瞪口呆。」該港女於8月9日在社交平台Threads發布影片，指當時龍運巴士E32熄匙停泊在青衣長安總站，有4名內地客質疑「吓？這車不能上嗎？」；由於還有10多分鐘才開車，這4名內地客表示「先上車坐坐吧」，隨後竟真的在沒有司機情況下，擅自帶同行李上車坐下，

巴士未開車 4內地客擅自上車坐：這車不能上嗎？

影片長19秒，見到往葵芳方向的龍運巴士E32，熄匙停泊在青衣長安總站，車廂沒有開燈一片漆黑。畫面拉近中間車門位置，見到車廂內有多人找位置坐下，其中1名長髮、穿吊帶上衣女生坐在近門口「優先座（關愛座）」位置，正在看手機，直到影片結束。

巴士沒有開燈一片漆黑，車廂內有多人找位置坐下。（Threads@whoisyiuyiu）

巴士沒有開燈一片漆黑，車廂內有多人找位置坐下。（Threads@whoisyiuyiu）

巴士沒有開燈一片漆黑，車廂內有多人找位置坐下。（Threads@whoisyiuyiu）

司機返回車廂「嚇到彈」 趕4內地客下車

樓主補充，10多分鐘後巴士司機返回車廂，「一路睇電話一路行上車開車」，初時沒為意有4名內地客在車上，但司機發現後「嚇到彈咗一下」，即時趕4名內地客下車。樓主見狀在4名內地客背後譏諷「真係笑X死，真係唔X知醜」，詎料被4人以不友善眼光注視，「直到我落車先啦，坐下層嘅佢哋都有唔友善嘅眼光望住我落車」。

網民紛紛批評離譜。（Threads@whoisyiuyiu）

網民批內地客離譜：不守規矩

網民看過影片紛紛批評離譜，「黐線㗎，個樣有幾靚都無用」、「熄晒燈明顯係唔入得啦」、「未睇字都嚇一嚇，好在司機心臟強大咋」、「佢哋行徑真係正常人理解唔到」、「不守規矩就係佢哋嘅規矩」、「唔怪之得而家巴士停泊總站都要閂晒上落車門……」、「真係唔建議冇車長情況下上車，有機會一開車就返車廠」、「入邊冇冷氣，仲焗過出面，你慢慢坐」、「佢哋去到其他地方都只係會守返佢哋自己嘅規矩，完全唔會理當地嘅法規規矩同人文文化」。