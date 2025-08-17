遊港不滿！稱被內地人瘋狂插隊　台灣客列香港3宗罪：旅遊感極差

【香港旅遊】出外旅遊遇到不快事，的確影響觀感。有台灣男生於社交平台發布影片，指他來港旅遊3天遇到3大問題，包括多次被內地人「插隊（打尖）」、的士司機疑「繞路（兜路）」收貴車資等，直指「香港，旅遊感非常差的地方，不是因為香港本身，是因為來自各地的觀光客」。



帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，「我是香港人，我對你的遭遇感到抱歉」、「香港人，在香港，也是每天被插隊」、「是的，香港的確不適合旅遊」。不過亦有內地網民批評，「就喜歡把什麼事情都怪在大陸人身上，這個和大陸人有什麼關係？」，結果被大批網民反駁。



「香港，旅遊感非常差的地方，不是因為香港本身，是因為來自各地的觀光客」。該台灣男生於8月10日（星期日）在社交平台Threads發布影片，指他來香港旅遊3天，卻遇到3個不快經歷，包括被多次插隊，以及的士疑「兜路」等，令他大感不滿。

台灣客列香港旅遊3大問題：旅遊感非常差

樓主表示，他在香港遊玩時「瘋狂被大陸人插隊」，坐「落日飛車（觀光巴士）」時，更有內地人在車上吐痰，而乘搭的士時疑被濫收車資，「搭計程車去的時候135港幣，回來的一個司機繞路223港幣」。

到遊港最後1天，樓主本想可以開開心心，卻再次被插隊，「結果不知道菲律賓還是印尼的大媽也跑來插隊，You’re cutting in line（插隊），只能用破破的英文惡心她。看看那嘴臉，真是夠了」。

從影片見到，樓主當時與友人在尖沙咀重慶大廈門口，有1名外籍女士表示認識前方外籍人士，並走到前方位置，樓主一方指摘「cut in Line」，外籍女即反駁「I’m lining」，樓主一方則說「You’re cut in Line，What country」，最終外籍女繼續排在前方。

大讚香港食物美味

然而雖然來香港旅遊遇到不愉快經歷，但樓主大讚香港食物美味，「香港的食物我沒有踩到雷，都非常好吃」。

網民有共鳴：感同身受

網民看過帖文議論紛紛，不少人有共鳴，「我是香港人，我對你的遭遇感到抱歉」、「香港人，在香港，也是每天被插隊」、「抱歉，我們香港人都感同身受」、「如果司機曉路應該報警，香港好像對的士司機有一個扣分制度，至少他會怕」、「是的，香港的確不適合旅遊，本來就是金融城市而不是旅遊城市」、「將近10年多沒去香港了，身旁的朋友也幾乎很少有人去，沒有太大的誘因， 如果不是過境的話幾乎不會選擇香港！」、「我們過客都這樣覺得了，同情本地香港人」。

也有網民看過影片，認為畫面中外籍女或是與樓主有溝通問題，估計是與前方的外籍人士認識，走開辦事後回來排隊，未必是插隊。

內地網民批「怪罪大陸人」掀爭議

不過亦有內地網民批評，「就喜歡把什麼事情都怪在大陸人身上，這個和大陸人有什麼關係？」，有網民反駁，「如果一個人說不好未必可信，但很多人說不好，應該反省問題所在了」。