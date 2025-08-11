香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨。明早局部地區有雷暴，最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風。星期三日間酷熱，稍後驟雨增多。星期四有狂風驟雨，雨勢有時頗大。星期五天氣仍然不穩定。(更新至8月11日上午17時33分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約31.5度，最高溫度33度，最低溫度28度，相對濕度為百分之68。高空反氣旋正覆蓋華南。本港下午天氣炎熱，氣溫普遍上升至32度或以上。此外，驟雨正影響廣東內陸。在下午四時，強烈熱帶風暴楊柳集結在高雄以東約1210公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之65-90。明天大致天晴。日間酷熱。明天的紫外線指數為11，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月12日至8月20日，香港會高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來酷熱的天氣。同時，熱帶氣旋楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶，但其登陸位置及強度仍存在變數，與其相關的大驟雨及狂風雷暴會在本週中後期影響廣東。隨著楊柳遠離及高空反氣旋增強，週末期間該區天色好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部帶來不穩定天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫