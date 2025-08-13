香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天初時大致天晴，天氣極端酷熱，最高氣溫約35度，但局部地區有驟雨。稍後漸轉多雲，驟雨增多及有狂風雷暴。吹輕微至和緩西至西南風，離岸風勢漸轉清勁。海有湧浪。明日有狂風大驟雨，海有湧浪。星期五天氣仍然不穩定。週末期間部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。(更新至8月13日上午15時00分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈一號戒備信號熱帶氣旋警告，酷熱天氣警告現正生效。天文台宣佈黃色工作暑熱警告在今日下午2時30分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。

今日現時溫度約32.6度，最高溫度35度，最低溫度28度，相對濕度為百分之65。而紫外線指數為7，曝曬級數屬於高，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

熱帶氣旋楊柳會在明日橫過福建至廣東內陸並逐漸減弱，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，海有湧浪。隨著楊柳遠離減弱及高空反氣旋增強，週末期間該區天色較為明朗。同時，預料一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。該低壓系統會在下週初向北移動，為廣東沿岸至北部灣一帶帶來不穩定的天氣。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料楊柳已在台灣東部沿岸登陸並正橫過台灣南部，預料會在今日（8月13日）與本港保持超過400公里左右距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。受楊柳的外圍下沉氣流影響，預料本港下午天氣極端酷熱，最高氣溫約35度，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會逐漸影響廣東地區及珠江口一帶。由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸。天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚至明早（8月14日）改發三號強風信號。楊柳會在明日早上最接近香港。受其雨帶影響，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴。海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為29度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之80-95。明天多雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月14日至8月22日，香港會熱帶氣旋楊柳會在明日橫過福建至廣東內陸並逐漸減弱，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，海有湧浪。隨著楊柳遠離減弱及高空反氣旋增強，週末期間該區天色較為明朗。同時，預料一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。該低壓系統會在下週初向北移動，為廣東沿岸至北部灣一帶帶來不穩定的天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫