餐廳放置零食！內地女童無光顧取走多顆糖果　網民1原因撐無問題

無光顧還要取便宜？日前有於餐廳工作的網民在社交平台發帖，指有內地母女在沒有光顧的情況下，同行女童擅自打開擺放門外的玻璃零食罩，然後「偷咗成拃鳥結糖」，形容「喝都喝唔住就跑走咗」。女童之後興奮向母親展示她的「戰利品」，但不滿該家長沒有教育女兒不應擅自拿取店內物品，認為對方年紀輕輕已學會偷竊，故於網上公審。



有網民斥責涉事母女如同偷竊，但亦有人認為只是文化差異，「大陸啲餐廳有擺零食俾等緊嘅客任拎，佢哋以為周圍都係咁」，因此表示理解，認為沒有問題。有人則指問題癥結不是取糖果，而是取走大量糖果，認為小孩如有禮地說謝謝，或者只取走1顆糖果，相信沒有人會介意，家長應藉此教導孩子不應貪心。



有內地小童未有光顧餐廳，擅自打開擺放門外的零食罩，然後擅自取走多顆鳥結糖，遭職員公審。（「threads＠kizoku_koshi_cosplay」圖片）

女童擅自開玻璃罩取走多顆鳥結糖

有任職餐廳的網民在threads發帖，指日前有對內地母女於午膳期間到來，但聽聞要「搭枱」便決定離開，詎料該名年約10歲的女童，因看見餐廳於門外擺放的玻璃罩內有鳥結糖，在沒有詢問職員情況下，「自己打開個罩，一手抓落去，偷咗成炸鳥結糖走」，樓主形容「大半盒俾佢攞淨2粒」。

家長未及時教育惹議

樓主續稱，玻璃罩內通常會擺放少量零食，除了供員工食用外，「如果有時客見到想食一粒都冇問題」，但涉事女童拿走鳥結糖後「喝都喝唔住就跑走咗」，並衝往母親方向急於展示她的「戰利品」。樓主不滿該家長沒有感到「唔好意思」，或教育女兒不應擅自拿取店內物品，質疑對方年紀輕輕已經學會「偷（竊）」，狠斥「第一次見人咁貪心」。

樓主不滿涉事家長未有教育女兒不應擅自拿取店內物品，狠斥對方無恥，「第一次見人咁貪心」。（《天國餐廳》劇照）

網民疑兩地文化差異致誤會

大部分網民都批評涉事母女「無品」，「貪心到極，想食嘅話拎一粒咪算囉」。但亦有人指出可能是兩地文化差異導致誤會，「大陸啲餐廳有擺零食俾等緊嘅客任拎，佢哋以為周圍都係咁」，指小童可能習慣了，認為香港亦是如此，同時提醒樓主「快啲收返埋啦」，以免類似事件再現。

（threads＠kizoku_koshi_cosplay）