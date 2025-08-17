打風│天文台評估12至6時是否發3號風球　狂風驟雨更高風球看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／GFS／ECMWF／ICON】1號風球現正生效，天文台表示，按照現時預測，熱帶低氣壓會在今早（8月17日）與本港保持約600公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至正午12時。



天文台預料，受熱帶低氣壓與中國東南部高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風；隨着該熱帶低氣壓移向海南島一帶，本港風力會在今日稍後有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今日正午12時至下午6時改發三號強風信號。



至於是否會發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎該熱帶低氣壓與香港距離、強度及本地風力變化。



天文台預測熱帶低氣壓移向海南島

上午9時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約640公里，即在北緯17.2度，東經111.4度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶低氣壓正在本港800公里範圍內，往西北方向移動，8月17日（星期日）穿過海南島，8月18日（星期一）登陸越南，隨後繼續往內陸移動。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預料，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今日大致移向海南島一帶。在該熱帶氣旋及位於中國東南部的高壓脊的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，今日及未來一兩日該區有狂風大驟雨及雷暴；隨着該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本星期中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉。

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹7級風。