香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。氣溫介乎26至30度。明日稍後驟雨逐漸減少。吹和緩東至東南風，初時離岸風勢清勁，明日漸轉吹偏南風。隨後兩三日短暫時間有陽光，仍有幾陣驟雨，本週後期天氣酷熱。(更新至8月18日下午17時22分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告現正生效。今日現時溫度約26.7度，最高溫度29度，最低溫度25度，相對濕度為百分之89。而紫外線指數為0.8，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

受中國東南部的高壓脊與海南島以西海域的熱帶低氣壓共同影響，華南沿岸及南海北部持續有雷雨發展。在下午四時，該熱帶低氣壓集結在三亞之西北約230公里，預料向北移動，時速約12公里，橫過北部灣。 同時，位於台灣以東海域的熱帶低氣壓集結在沖繩島之西南偏南約360公里，預料向北移動，時速約15公里，移向琉球群島一帶。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之80-95。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大，稍後驟雨逐漸減少。明天的紫外線指數為5，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月19日至8月27日，香港會位於海南島以西海域的熱帶氣旋會在今日橫過北部灣，隨後移入廣西內陸並逐漸消散。受活躍偏南氣流影響，明日廣東沿岸仍有驟雨及狂風雷暴。隨著高空反氣旋稍為增強，本週中期華南沿岸天色較為明朗，接近週末天氣酷熱。此外，位於台灣以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向琉球群島至東海一帶。另一方面，預料現時位於關島東南方的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫