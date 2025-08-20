香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天下午炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩偏南風。未來兩三日部分時間有陽光，日間酷熱。星期日有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。隨後一兩日仍有驟雨。(更新至8月21日下午15時40分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約30.9度，最高溫度32度，最低溫度27度，相對濕度為百分之72。而紫外線指數為3，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

高空反氣旋正為南海北部及廣東沿岸帶來炎熱的天氣。同時，一股偏南氣流正影響該區。在正午十二時，位於東海的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西南約350公里，預料向東北偏北移動，時速約15公里，移向日本九州以西海域。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之70-95。明天部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月21日至8月29日，香港會高空反氣旋會在未來一兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展仍存在變數。受該低壓區影響，週末至下週初南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。此外，位於東海的熱帶氣旋會在明日移向日本九州以西海域並逐漸減弱。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫