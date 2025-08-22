香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致天晴。下午酷熱。稍後局部地區有驟雨。吹微風。明日初時大致天晴及酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。隨後一兩日仍有驟雨。(更新至8月22日下午14時10分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約31.8度，最高溫度34度，最低溫度27度，相對濕度為百分之61。而紫外線指數為10，曝曬級數屬於甚高，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。此外，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。在正午十二時，熱帶低氣壓玲玲集結在鹿兒島之東北偏東約200公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，橫過日本九州以東海域並逐漸減弱。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料位於呂宋的低壓區將進入南海並增強為熱帶氣旋，預料會在今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。該熱帶氣旋會在週末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。預料本港明日初時大致天晴及酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止所有水上活動。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之65-95。明天初時大致天晴。日間酷熱。稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月23日至8月31日，香港會現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在未來兩三日橫過南海中北部，大致移向海南島南部及以南海域，並為南海北部及廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴，該區海有湧浪。而廣闊低壓槽會在下週中至後期影響南海中北部，該區天氣仍然不穩定。此外，熱帶氣旋玲玲會在今日橫過日本九州以東海域並逐漸消散。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫