安心事件2.0！網約車情侶活春宮　女子埋首男方胯下　司機咁反應

「安心事件」已過去6年，至今仍令人印象深刻，藝人許志安與黃心穎在的士內一連串激吻及親密舉動，被「車cam」拍下後公開，除了爆發雙重出軌風波之外，還引起外界對出租車內個人私隱的關注！但「人類總是重複同樣的錯誤」，網上近日瘋傳1段車廂影片，被指1對男女登上網約車後座，2人身貼身親密熱吻，不排除是情侶。女子挨在男子身上屢次伸舌，甚至一度趴在男子兩腿之間，令網民懷疑正做出口交動作，至影片結束前都沒有再起身，最少維持長達1分鐘30秒。



司機一邊駕駛，一邊從倒後鏡望暗望後座2人情況，但他仍裝作一臉淡定，沒有揭穿或制止2人不雅舉動，他不時偷望的表情成為影片另一亮點。大量網民笑言「如果不小心撞到前車，女生嚇到上下牙用力合上的機率有多大？」、「司機很有安全意識，就算無減速或煞車，都不停留意後鏡，注意後方車輛安全距離。」、「司機辛苦了」。



執業大律師陸偉雄回覆《香港01》表示，影片發布者涉嫌干犯「起底罪」，即未經對方同意下，意圖或罔顧可能導致對方受到傷害的情況，公開該人士的個人資料（如樣貌或聲音），並在互聯網或其他平台發布。有網民疑認出片中女子並在網上公開其個人資料，相關舉動同樣涉嫌干犯「起底罪」，他又提醒不少人可能因「貪得意」而轉發影片，可能對事主造成二次傷害，如收到相關影片，交予警方為最妥善做法。另外，網約車屬於公眾地方，若在車上作出不雅行為，當事人則涉嫌干犯《有違公德罪》。



情侶登上網約車後座

相關「車cam」影片在社交網站熱傳，長約3分鐘，片中司機及後座男女似乎沒有出聲，只聽到車廂正播放輕柔音樂。影片畫面顯示當時錄影時間是8月17日凌晨4時許，1對男女坐在後座，相信是登上網約車，司機一直如常駕駛。

女子疑口交 突起身張口狂笑

男乘客坐在後方右邊座位，女子親密地彎腰挨在男子身上，而她身穿露肩上衣及超短裙，一度疑似走光。影片見到女子雙手放在男子大腿之間，似正「有所動作」。2人不時親吻，女子甚至一度伸舌，隨後趴在男子大腿之間疑似做出口交動作，但過了5秒後起身，雙手仍有動作，然後突然張口大笑，繼而坐回自己左邊座位不停揮手，似示意「不好」或「不要」。

再次埋首男方胯下 至少維持1分鐘30秒

但雙方「情難自禁」，女子再次挨近男子，而且佻皮地伸舌，之後又無視前方的司機，「埋首」男子胯下，至影片結束前仍未起身，至少維持1分鐘30秒，期間男子不時閉目，裝作平常，又將手放在女方的頭上。

司機屢從倒後鏡留意情況 沉住氣默默駕駛

司機駕駛期間，不時從倒後鏡望向後座情況，相信完全了解到2名乘客的一舉一動，但他沉住氣默默駕駛，沒有打擾到這場「活春宮」。

網民大讚司機︰夠定力

影片引來許多網民討論，「咁大膽，喺架車到『食腸仔』，下次司機應該要係架車度貼『在車箱內嚴禁飲食』」、「真係咁趕時間嗎？喺架車度含」、「司機堂軚都硬晒」、「好似邊揸車邊睇鹹片咁，夠定力」。

大律師陸偉雄：影片發佈者涉干犯「起底罪」

執業大律師陸偉雄回覆《香港01》查詢表示，就是次事件，影片發佈者涉嫌干犯「起底罪」，即是未經對方同意下，意圖或罔顧可能導致對方受到傷害的情況，公開該人士的個人資料（如樣貌或聲音），並在互聯網或其他平台發布，最高可被判處罰款10萬元及監禁2年；但若然對事主造成實質傷害，甚或影響其家人，最高則可判處罰款100萬元及監禁5年。

片中女子疑被公開個人資料 同涉「起底罪」

有網民疑似認出片中女子，並在網上公開她的個人資料，如住宅或工作地點，陸偉雄指此舉同樣涉嫌干犯「起底罪」，即故意披露對方資料。再者，影片在網上瘋傳，陸指不少人可能會因為「貪得意」而轉發，但此舉等同對事主造成「二次傷害」，如同影片發布者的共犯，亦需承擔法律責任。陸律師提醒，尤其年輕人切勿因一時好奇而轉發影片，若然收到相關片段，交予警方為最妥善做法。

另外，陸大狀指網約車屬於公眾地方，若在車上作出不雅行為，當事人則涉嫌干犯《有違公德罪》，一經定罪，最高可被判囚7年或罰款。

「安心事件」觸發侵犯私隱疑慮

「安心事件」於2019年4月被揭發，藝人許志安及黃心穎作為公眾人物，在的士後座「偷食」的片段曝光而惹起全城哄動，當時私隱專員公署表明，若收集資料並旨在或能夠識辨個別乘客的身份，以及用於收集資料目的以外的用途，本質上已屬侵犯乘客個人資料私隱，亦有可能違反《私隱條例》下的資料收集及使用原則，當時該署呼籲當事人提出投訴以作執法，但最終沒有下文。

