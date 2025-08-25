香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天下午短暫時間有陽光及炎熱。有幾陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。未來一兩日天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。本週後期天氣漸轉不穩定，驟雨增多，風勢頗大。(更新至8月25日中午12時06分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約30.8度，最高溫度32度，最低溫度27度，相對濕度為百分之69。而紫外線指數為9，曝曬級數屬於甚高，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

一道高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨影響廣東西部沿岸及南海北部。在正午十二時，強颱風劍魚集結在河內之東南偏南約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向越南北部。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之70-90。明天部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月26日至9月3日，香港會受中國東南部的一道高壓脊影響，未來一兩日廣東地區天色較為明朗，天氣炎熱。現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在本週中期進入南海中部，而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。該低壓系統隨後較大機會移向海南島及其鄰近海域，預料在其與高壓脊的共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，下週初廣東地區驟雨減少。此外，熱帶氣旋劍魚會在今日移向越南北部，隨後在中南半島內陸逐漸消散。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫