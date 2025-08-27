香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光及酷熱。吹輕微至和緩東至東北風。明日驟雨增多，雨勢有時頗大，稍後風勢較大。星期五間中有驟雨。週末期間部分時間有陽光，仍有幾陣驟雨。(更新至8月27日中午15時14分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約32.3度，最高溫度34度，最低溫度28度，相對濕度為百分之65。而紫外線指數為6，曝曬級數屬於高，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

廣東沿岸風勢微弱，而高溫觸發的雷雨正影響該區。同時，高空擾動正為南海東北部帶來大驟雨及雷暴，並預料會在明日影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區正為呂宋以西帶來不穩定天氣。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在今晚至明早進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及星期五（8月28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之75-95。明天多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大。海有湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由8月28日至9月5日，香港會高空擾動會在明日為廣東沿岸及其以南海域帶來大驟雨及狂風雷暴。現時位於呂宋以西的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。受該低壓系統與中國東南部高壓脊的共同影響，未來一兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，週末期間廣東沿岸天色稍為好轉。而另一個高空擾動會在下週初為廣東沿岸帶來驟雨。

