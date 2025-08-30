港鐵大叔衣服驚見「這昆蟲」！震撼片瘋傳　港男：寵物免費坐車？

看到蟑螂近在眼前，許多人都會毛骨聳然！日前有港男搭乘港鐵時，於車廂發現1名大叔乘客的衣服，竟依附着一隻大大的「小強」！由於蟑螂是在大叔背面，他本人並不為意，但其附近的乘客似是有所發現，紛紛與他保持距離，但又沒有開提醒，而樓主見狀便拍下影片，笑稱：「今日寵物可以免費坐港鐵？」



震撼影片引來網民驚呼恐怖，「隔住個mon都毛管戙」、「千萬唔好飛呀」，又笑稱「想啲女見到你尖叫嘅其中一個方法」、「阿叔識玩，唔使怕同人逼」。



有港男搭乘港鐵時，發現1名大叔乘客的衣服，竟依附着一隻大大的「小強」（「threads＠small6_x」影片截圖）

港男搭乘港鐵 驚見「蟑螂依附男乘客衣服」

該港男在threads帳號上傳影片，畫面所見當時車廂內乘客眾多，有名穿着藍色上衣、揹着背囊的中年男士舉起手抓住頭頂的扶手，驟眼看一切都很尋常，不過仔細留意便會發現有1隻比5元硬幣還要大的蟑螂依附在大叔背上的衣服，而且蟑螂疑似出現移動肢體的動作，證明是活生生的生物。

女乘客見狀即保持距離

男士後方2名女乘客似是有所發現，先是和大叔保持距離，並暗暗討論竊笑，而站在距離男士數個身位的樓主見狀即時拍下影片，調侃稱「今日寵物可以免費坐港鐵？」他續指，後來因為要下車，所以未有上前提醒該名大叔。

體積頗大蟑螂依附在中年男乘客的衣服上。（「threads＠small6_x」影片截圖）

後方2位女乘客似是有所發現，和他保持距離，並暗暗討論竊笑。（「threads＠small6_x」影片截圖）

蟑螂疑似在大叔背上移動。（「threads＠small6_x」影片截圖）

網民驚呼恐怖 1原因勸勿上前提醒

許多網民驚呼恐怖，「黐線勁大隻」、「隔住個mon都毛管戙」、「千萬唔好飛呀」、「一飛車箱內全部人暴走」、「點做到無人提㗎，好嘔心咁大隻」、「係我會嚇到即刻衝去第2卡車廂」。但有人覺得「多一事不如少一事」才是正確做法，「係車廂大叫有曱甴應該驚過聽到有炸彈」、「唔好驚動任何人，啲人一見到大嗌彈開又混亂時，小強亂走先最恐怖」。

另有網民笑稱，「想啲女見到你尖叫嘅其中一個方法」、「阿叔識玩，唔使怕同人逼」、「佢咁樣同拎住支槍指住成車人有咩分別」、「Sorry，今日帶阿強出嚟散步」、「拍攝者不救系列」。

（threads＠small6_x）