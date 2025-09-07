塔巴打風！3號風球+即睇天文台風暴路徑　2因素周日晚或掛8號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／塔巴／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，並命名為塔巴；在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動，預料其強風區將於今日（9月7日）逐漸影響珠江口一帶，天文台在今日凌晨2時40分改發三號強風信號；按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預料，星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，塔巴9月7日增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，9月7日至9月8日在香港西面200公里左右、陽江市附近登陸。



至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎熱帶氣旋強度、路徑與本港距離及本地風力變化。



熱帶低氣壓的移動路徑。（天文台截圖）

暫時塔巴直吹香港機率最高四成。（天文台）

天文台預測星期一狂風大驟雨

過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動並有所增強。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至星期日上午3時之間改發三號強風信號。

9月6日晚上11時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.4度，東經115.4度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋塔巴會在今日靠近廣東西部沿岸並進一步增強，今明兩日沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪；受活躍偏南氣流影響，本星期中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴：預料高空反氣旋會在本星期後期為廣東帶來普遍晴朗及酷熱天氣。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹8級風。