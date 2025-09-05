打風！天文台料西登+最高8級風+路徑　預告3因素周日或掛更高風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！天文台表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港800公里範圍內，天文台在今晚（9月5日）10時20分發出一號戒備信號。。



受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界再高兩三度。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日稍後（9月7日）本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（9月8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋正在本港800公里範圍內，9月6日會增強成熱帶風暴，9月7日增強成強烈熱帶風暴，進入本港400公里範圍，9月7日至9月8日在香港西面200公里至300公里範圍、陽江市附近登陸。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



熱帶低氣壓的移動路徑。（天文台截圖）

即睇熱帶氣旋路徑+風力▼▼▼

天文台預測星期一狂風大驟雨

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（9月8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

下午10時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約690公里，即在北緯17.6度，東經118.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。

下午10時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約690公里，即在北緯17.6度，東經118.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，高空反氣旋會在9月6日繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區；星期日及星期一廣東沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪；隨着高空反氣旋再度增強，下星期中後期華南地區驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣酷熱。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，本星期後期及下星期多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至35°C，暫時最高吹8級風。