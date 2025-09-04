香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致天晴，但局部地區有驟雨。明早最低氣溫約28度，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。星期六仍然酷熱，有一兩陣驟雨。隨後一兩日風勢逐漸增強，驟雨增多及有狂風，海有湧浪。(更新至9月4日下午5時32分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約32.6度，最高溫度35度，最低溫度28度，相對濕度為百分之63。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度左右。此外，高溫觸發的驟雨正影響廣東。在下午四時，熱帶風暴琵琶集結在鹿兒島之東北偏東約100公里，預料向東北移動，時速約25公里，橫過日本九州及四國一帶。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為35度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之50-85。明天大致天晴，但局部地區有驟雨。日間極端酷熱。明天的紫外線指數為11，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月4日至9月13日，香港會高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區。同時，預料位於南海中北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。受其影響，下週初廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。隨著高空反氣旋再度增強，下週中後期該區驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，熱帶氣旋琵琶會在今明兩日橫過日本九州及四國一帶，隨後移向本州南部，並逐漸演變為溫帶氣旋。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫