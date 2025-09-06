香港天氣預報｜天文台預測今日、明天的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大，氣溫介乎27至32度。海有大浪及湧浪。吹和緩至清勁東至東北風，明日東風增強，稍後離岸及高地達烈風程度。星期一有狂風大驟雨及雷暴，初時風勢頗大。星期二仍然有驟雨。下週中後期驟雨減少，漸轉酷熱。(更新至9月6日下午9時53分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈一號戒備信號熱帶氣旋警告現正生效。今日現時溫度約30.7度，最高溫度35度，最低溫度28度，相對濕度為百分之72。

位於南海北部的熱帶氣旋會在今明兩日靠近廣東西部沿岸並進一步增強，星期日及星期一沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受活躍偏南氣流影響，下週中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下週後期為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料在過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動並有所增強，而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發三號強風信號。

按照現時預測，該熱帶氣旋會進一步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。"

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之70-95。明天大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。海有大浪及湧浪。明天的紫外線指數為6，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月7日至9月15日，香港會位於南海北部的熱帶氣旋會在今明兩日靠近廣東西部沿岸並進一步增強，星期日及星期一沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受活躍偏南氣流影響，下週中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下週後期為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫