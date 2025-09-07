天氣預報｜天文台預測香港明天、今日的天氣+未來9天天氣一覽

【天文台香港天氣】天文台預測今天吹強風程度東南風，今晚風勢逐步增強至烈風程度，高地吹暴風。多雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。明日氣溫介乎26至29度，稍後轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。星期二仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。本週中後期天色好轉，驟雨減少，漸轉酷熱。(更新至9月7日下午18時43分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈三號強風信號熱帶氣旋警告、雷暴警告現正生效。今日現時溫度約27.3度，最高溫度32度，最低溫度26度，相對濕度為百分之81。

熱帶氣旋塔巴會在今明兩日移向廣東西部沿岸，廣東沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨後塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本週中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本週後期覆蓋中國東南部，華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。天文台會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。在過去一小時，塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時51及43公里，最高陣風分別超過每小時58及51公里。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為29度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之80-95。明天多雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。明天的紫外線指數為2，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月8日至9月16日，香港會熱帶氣旋塔巴會在今明兩日移向廣東西部沿岸，廣東沿岸地區風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨後塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本週中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本週後期覆蓋中國東南部，華南沿岸普遍晴朗，風勢微弱，天氣持續酷熱。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫