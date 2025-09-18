連環打風│3大AI料颱風下周闖港200公里西登+路徑　天文台這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連續2星期打風？連環颱風？【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連續2星期打風？連環颱風？風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型均預測，9月17日至9月19日（星期三至星期五）會有熱帶氣旋影響南海，並在9月19日在香港東面約200公里位置登陸。3個AI天氣模型又預測，到9月22日至9月23日（星期一至星期二）會再有1個巨型熱帶氣旋進入南海闖入香港400公里範圍，但3個AI預測該熱帶氣旋路徑略有不同。



風烏AI及盤古AI預測，該熱帶氣旋會在9月23日至9月24日（星期二至星期三），或9月22日9月23日（星期一至期二）在香港東面登陸，其中風烏AI預料在香港東面100公里左右登陸，盤古AI則預測在香港東面約300公里範圍登陸。伏羲AI則預測，該熱帶氣旋會在9月24日於香港西面約200公里範圍登陸。



風烏AI預料另1個熱帶氣旋在香港東面100公里左右登陸。（風烏AI天氣模式）

風烏AI預料另1個熱帶氣旋在香港東面約300公里範圍登陸。（盤古AI天氣模式）

伏羲AI預測，另1個熱帶氣旋會在9月24日於香港西面約200公里範圍登陸。（伏羲AI天氣模式）

3大AI預測熱帶氣旋闖港200公里東登或西登 天文台這樣預測

一號戒備信號在下午9時20分發出。 天文台表示，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在星期四與香港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在星期四中午前維持。按照現時預測，該熱帶氣旋會在星期五（9月19日）靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四稍後至星期五改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台又預測，另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下星期初進入南海北部，靠近華南沿岸；受其廣闊環流影響，下星期中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪；由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋在9月17日（星期三）進入本港800公里範圍，9月18日增強成熱帶風暴，進入本港400公里範圍，9月19日晚上至9月20日凌晨以強烈熱帶風暴級別在香港東面約200公里範圍內登陸，並在9月20日以熱帶低氣壓級別在香港北面約20公里、東莞市附近掠過。（天文台）

即睇熱帶氣旋風力+路徑▼▼▼

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高六成。（天文台）

天文台預測另1個熱帶氣旋路徑概率。（天文台）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，星期五稍後驟雨增多，風勢逐漸增強。週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。下週初天氣短暫好轉。下週中期天氣顯著轉壞。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹8級風。