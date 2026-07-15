不煙不酒兼少烹調！60歲婦上班狂咳　1原因肺部滿天星或惡化致癌

即使沒有不良嗜好，惡劣工作環境一樣會影響健康。台灣1名醫生分享個案，指有1位60歲女病人不煙不酒，甚少烹調，但每次上班就會咳嗽，而且感到胸悶不適，於是到醫院接受檢查，「胸腔電腦斷層發現滿天星肺結節，幾十顆毛玻璃的肺結節」，醫生經了解後得知對方從事製鞋工作，長期接觸有毒物質，肺部因而受到影響，有機會惡化成癌症，醫生立即建議病人轉工保護自己。



女病人從事製鞋工作，長期接觸有毒物質，肺部因而受到影響，檢查顯示「胸腔電腦斷層發現滿天星肺結節，幾十顆毛玻璃的肺結節」，有機會惡化成癌症。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

女病人肺部滿天星肺結節

胸腔內科醫師蘇一峰在facebook專頁表示，有1位60歲女病人「每次上班就咳嗽胸悶不舒服」，遂前往醫院接受檢查，結果發現「胸腔電腦斷層發現滿天星肺結節，幾十顆毛玻璃的肺結節」。蘇醫生獲悉對方從事製鞋工作，長期接觸含有甲苯的有機溶劑等有毒物質，「當下建議病人更換工作比較安全」。

「胸腔電腦斷層發現滿天星肺結節，幾十顆毛玻璃的肺結節」 facebook@蘇一峰

未來可能癌化

蘇醫生蘇接受當地傳媒訪問時表示，當人體長期吸入有毒有機溶劑，例如甲醛、甲苯、酸類和漂白水，氣管和肺部細胞就會發炎，出現肺結節，毛玻璃狀結節是肺部間質組織水腫，雖然未算是肺癌，但未來可能癌化。

女病人不煙不酒，甚少烹調，但每次上班就會咳嗽，而且感到胸悶不適。（AI生成圖片）

病人得知情況打算離職

該名女病人不煙不酒，由於屬於職業女性，所以並不經常烹調，但她從事製鞋工作30年，工廠經常使用有機溶劑，由於揮發點低，容易飄散在空氣中，令到她長期吸入，氣管和肺部細胞常受到刺激，出現毛玻璃狀結節。女病人得知身體狀況後已打算離職，因如果罹患肺癌，情況就得不償失。

（綜合）

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除了生活習慣之外，經常身處的環境同樣同樣會影響身體健康！台灣1名醫生表示，有1位40歲女病人平時沒有吸煙，而且不會煮飯，但她仍患肺腺癌，估計是因為她住在火力發電廠旁邊有關，長期受到空氣污染影響而罹癌。



40歲女病人沒有吸煙習慣，而且不會煮飯，所以理應不會受到香煙或油煙影響，但接受胸腔電腦斷層，證實患上肺腺癌。（AI生成圖片）

40歲女病人驚罹肺腺癌

胸腔科醫師蘇一峰在其facebook專頁表示，該名40歲女病人是土生土長台中人，沒有吸煙習慣，而且不會煮飯，所以理應不會受到香煙或油煙影響，但接受胸腔電腦斷層，蘇醫生驚見「滿天星肺結節10幾個，抓其中1顆開刀就是第1期癌症」，而且是肺腺癌，「還有10顆繼續長」。

胸腔科醫師蘇一峰在facebook專頁貼出病人的檢驗報告，見到有10幾個肺結節。（facebook@蘇一峰）

蘇醫生懷疑女病人罹癌原因是從小住在火力發電廠旁邊，她受到空氣污染影響而患癌。（AI生成圖片）

全文：不吸煙不煮飯！40歲女患肺癌：10幾個肺結節 醫生估計1原因出事