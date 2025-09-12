天氣預報｜天文台預測香港明天、今日的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天晴。明早最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。吹微風。星期日天晴酷熱。星期一及星期二有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。下週中至後期天氣漸轉不穩定，驟雨增多。(更新至9月12日下午18時55分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約30.4度，最高溫度34度，最低溫度28度，相對濕度為百分之69。副熱帶高壓脊正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港方面，下午部分地區氣溫上升至34度左右。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料高溫天氣持續！請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為34度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之55-85。明天天晴。日間酷熱。明天的紫外線指數為11，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月13日至9月21日，香港會副熱帶高壓脊會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。受高空擾動影響，下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨著該低壓槽在下週中後期向北靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫