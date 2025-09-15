天氣預報｜天文台預測香港明天、今日的天氣+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨。明日局部地區有雷暴，早上最低氣溫約28度。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。星期三及星期四部分時間有陽光，有幾陣驟雨。星期五及週末期間天氣不穩定，驟雨增多。(更新至9月15日下午17時41分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約31.1度，最高溫度34度，最低溫度27度，相對濕度為百分之71。高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。本港下午天氣酷熱，多處氣溫上升至33度或以上。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之65-90。明天大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光。明天的紫外線指數為11，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月16日至9月24日，香港會高空擾動會在明日為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨。位於南海中部至菲律賓以東海域的廣闊低壓槽上可能有低壓區在未來兩三日發展並移向海南島。隨著廣闊低壓槽向北靠近華南沿岸，本週後期該區驟雨增多及有狂風雷暴。此外，預料一熱帶氣旋會在本週後期於菲律賓以東的西北太平洋形成，並於下週初移向呂宋一帶，隨後有較大機會移入南海北部。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫