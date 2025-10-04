頭頂運貨輕鬆前行仲可這樣做！影片瘋傳　網民笑因1事練成這絕技

用頭運貨輕鬆解放雙手玩電話。有港女在街頭見到有女子，用頭頂住兩大包物品，十分隱陣地以輕盈步履前行，港女悄悄跟在她身後，驚覺「都唔易跟，佢行得好快，全程無用過手」，甚至可騰出右手邊行邊玩電話，不禁大讚對方「好型啊！」。有網民笑言「因為要玩手機」而練成這絕技。



女子在大南街用頭頂貨物。（Threads@waterkawing影片截圖）

女子在大南街用頭頂貨物，樓主覺得她「好型啊！」。（Threads@waterkawing影片截圖）

樓主表示她行得快，差點跟不上對方的步伐。（Threads@waterkawing影片截圖）

港女覺頭頂運貨「好型」

有港女在Threads上發片，指在大南街遇到這奇趣一幕。從影片可見，年輕女子用頭頂住兩大包物品，這些物品看來不重，她正用右手玩電話。樓主直言她「真係頂得好穩陣！」，「全程冇用過手」，覺得她「好型啊！」。

網民讚「好厲害」、「訓練有素」。（Threads@waterkawing圖片）

她輕鬆前行仲邊玩手機。（Threads@waterkawing影片截圖）

早前有網民拍到外傭全程未有用手扶着包裹，「穩如泰山」地玩手機而嘖嘖稱奇。（「threads＠tat._ho」影片截圖）

網民：要睇手機

影片引來不少網民留言，有人讚「好厲害」、「好牛b」，也有人認為是「要睇手機」而練成這身手、「訓練有素」、「下次就頂香蕉」、「不要低頭，光環會掉下來」。

